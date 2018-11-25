"У меня волосы встают дыбом!" Тарасову возмутила травля Медведевой

Она считает, что журналисты накинулись на российскую фигуристку словно "на живое мясо".

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала шквал критики со стороны СМИ и пользователей в соцсетях по поводу отъезда российской фигуристки заграницу.

— Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идёт травля в её сторону, самая настоящая, — сказала Тарасова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она удивилась "осведомлённости" журналистов, которые пишут, что у Медведевой злой взгляд.

— Да чтоб они провалились на месте! Откуда у неё злой взгляд? У неё взгляд, к сожалению, растерянный, — возмущается тренер.

Российская спортсменка сегодня призналась, что не ожидала такого количества ненависти в свой адрес, и рассказала, что именно поэтому перестала выходить в соцсети.