Кудрин рассказал, как долго в России точно не будет дефолта

В ближайшие 20 лет дефолтов в России не предвидится, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".
— Дефолтов в России в ближайшие 20 лет не предвидится, и тем самым расплата всегда по облигациям наступит, — сказал Кудрин.
По его словам, покупка валютных облигаций Минфина является надёжным инструментом вложения для населения. Он добавил, что бояться вкладывать в российские ценные бумаги и облигации нет смысла, так как Россия имеет очень высокую долговую устойчивость.
Ранее Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин из-за повышения акцизов.
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