Кудрин рассказал, как долго в России точно не будет дефолта

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Кудрин рассказал, как долго в России точно не будет дефолта

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Алексей Кудрин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Экономист также подчеркнул, что покупка валютных облигаций Минфина является надёжным инструментом вложения для населения.

В ближайшие 20 лет дефолтов в России не предвидится, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

— Дефолтов в России в ближайшие 20 лет не предвидится, и тем самым расплата всегда по облигациям наступит, — сказал Кудрин.

По его словам, покупка валютных облигаций Минфина является надёжным инструментом вложения для населения. Он добавил, что бояться вкладывать в российские ценные бумаги и облигации нет смысла, так как Россия имеет очень высокую долговую устойчивость.

Ранее Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин из-за повышения акцизов.

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