Кудрин рассказал, как долго в России точно не будет дефолта

Экономист также подчеркнул, что покупка валютных облигаций Минфина является надёжным инструментом вложения для населения.

В ближайшие 20 лет дефолтов в России не предвидится, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

— Дефолтов в России в ближайшие 20 лет не предвидится, и тем самым расплата всегда по облигациям наступит, — сказал Кудрин.

По его словам, покупка валютных облигаций Минфина является надёжным инструментом вложения для населения. Он добавил, что бояться вкладывать в российские ценные бумаги и облигации нет смысла, так как Россия имеет очень высокую долговую устойчивость.

Ранее Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин из-за повышения акцизов.