В результате землетрясения в Иране пострадало 70 человек

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В результате землетрясения в Иране пострадало 70 человек

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Фото:presstv.com

Оно произошло в районе границы Ирана и Ирака сегодня около 19:37 мск, магнитуда достигала 6,3.

В провинции Керманшах, на западе Ирана, 70 человек пострадали в результате землетрясения, сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на заявление местных властей.

— По меньшей мере 70 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в западной провинции Ирана Керманшахе, — говорится в сообщении телеканала в "Твиттере".

Напомним, землетрясение в районе границы Ирана и Ирака сегодня произошло около 19:37 мск. Его магнитуда достигала 6,3.

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