МГТС сообщила о сбоях в работе сетей в Москве

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МГТС сообщила о сбоях в работе сетей в Москве

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Фото:©  РИА Новости/Григорий Сысоев

Абоненты МГТС в Москве столкнулись со сбоем в сети, из-за чего не работали интернет и некоторые другие услуги. Об этом сообщается на официальной странице компании в "Фейсбуке".

— Мы знаем, что некоторые наши клиенты столкнулись с ограничением доступа к интернету. Это временная ситуация. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить сервис как можно быстрее. Приносим извинения, — говорится в сообщении.

По информации сервиса downdetector, неполадки коснулись разных районов столицы, при этом большая часть жалоб относилась к отсутствию подключения к интернету.

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