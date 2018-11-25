МГТС сообщила о сбоях в работе сетей в Москве

Абоненты МГТС в Москве столкнулись со сбоем в сети, из-за чего не работали интернет и некоторые другие услуги. Об этом сообщается на официальной странице компании в "Фейсбуке".

— Мы знаем, что некоторые наши клиенты столкнулись с ограничением доступа к интернету. Это временная ситуация. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить сервис как можно быстрее. Приносим извинения, — говорится в сообщении.

По информации сервиса downdetector, неполадки коснулись разных районов столицы, при этом большая часть жалоб относилась к отсутствию подключения к интернету.