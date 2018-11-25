СМИ сообщают о новых обстрелах Алеппо

Боевики снова обстреляли жилые районы сирийского Алеппо снарядами. По данным военного источника РИА "Новости", атакам подверглись район аз-Захра и улица Нил.

Напомним, первые удары были нанесены боевиками по Алеппо вечером 24 ноября. Стреляли снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После атаки в больницы доставлено 107 мирных жителей. У них наблюдались удушье и другие признаки отравления. Российские специалисты позже подтвердили факт заражения химическими веществами сирийского города.

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов в Идлибе, из которых вёлся обстрел Алеппо. Все цели были уничтожены.