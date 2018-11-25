Опубликовано видео пролёта штурмовиков Су-25 над Крымским мостом

Обнародовано видео полёта над Крымским мостом российских штурмовиков Су-25, которые ранее начали патрулирование Керченского пролива после провокации ВМС Украины в Чёрном море. Кадры публикует портал "Керчь.Инфо".
Ранее были опубликованы кадры, на которых видно, что патрулируют территорию и вертолёты.
Напомним, после вторжения украинских военных кораблей в водное пространство России по тревоге были подняты штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина направила в район провокации два бронекатера.
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