Юная певица из Польши выиграла "Детское Евровидение — 2018"

Представительница России Анна Филипчук после итогового голосования заняла 10-ю строчку.

Тринадцатилетняя исполнительница из Польши Роксана Венгель стала победителем международного конкурса "Детское Евровидение — 2018", прошедшего в Минске в это воскресенье.

A record 1,283,921 valid votes were received which crowned Poland's Roksana Węgiel the winner of the Junior Eurovision Song Contest 2018!#LightUp #JESC2018 pic.twitter.com/RH9qkwzsv9 — Junior Eurovision (@EurovisionJr) 25 ноября 2018 г.

Победительница первого сезона польского телешоу The Voice Kids не оставила зрителей равнодушными, исполнив на сцене композицию Anyone I Want To Be.

Отмечается, что в этом году за победу боролось рекордное количество участников — сразу 20 человек из разных стран.

Примечательно, что, после того как жюри выставило оценки участникам, Роксаны не было даже в топ-3, однако по результатам голосования зрителей ей хватило очков, чтобы оказаться на первой строчке с результатом 215 баллов.

На втором месте оказалась представительница Франции, у неё 203 балла. С минимальным отрывом за ней разместилась певица из Австралии, набрав 201 балл.

В первую десятку попали также представители Франции, Австралии, Украины, Мальты, Казахстана, Италии, Грузии и Армении. Россиянка Анна Филипчук после итогового голосования заняла 10-ю строчку в рейтинге, а конкурсант из Белоруссии Даниэль Ястремский стал 11-м.