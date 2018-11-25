Захарова назвала бандитскими действия Киева в Керченском проливе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией ситуацию с украинскими судами в Керченском проливе, а методы Киева — бандитскими.

— Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии, — написала она в "Фейсбуке".

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. Вечером 25 ноября ФСБ РФ сообщила о возвращении украинских судов в Бердянск.