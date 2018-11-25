ФСБ обнародует доказательства провокации Киева силами ВМС Украины

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ФСБ обнародует доказательства провокации Киева силами ВМС Украины

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Фото: © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

ФСБ РФ заявила о неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокации в черноморской акватории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы.

— Эти материалы вскоре будут преданы гласности, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. Вечером 25 ноября ФСБ РФ сообщила, что суда легли на обратный курс.

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