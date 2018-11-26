В Иране 420 человек пострадали в результате землетрясения

Количество пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана увеличилось до 420 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. А колебания были ощутимы в столице Ирака Багдаде и даже в Кувейте.

Первоначально представители власти сообщали о 200 пострадавших, однако сейчас их число увеличилось. Отмечается, что большинство получило травмы при попытке спастись.

По словам чиновников, землетрясение вызвало оползни, но, несмотря на это, все дороги в этом районе оставались открытыми для движения, а в пострадавших районах было восстановлено электроснабжение.