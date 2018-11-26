Евросоюз призвал Россию и Украину снизить напряжённость в Азовском море

В Евросоюзе попросили Россию и Украину не разжигать конфликт в Азовском море и не увеличивать напряжённость в регионе.

— Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе, и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно добиться деэскалации конфликта, — сообщила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Евросоюз ожидает, что российский флот прекратит инспекции судов в проливе. При этом подчёркивает, что не признаёт Крым частью России.