Генсек ООН взял ситуацию с химатаками в Алеппо на личный контроль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией с предполагаемым использованием химоружия в Алеппо. Это заявление опубликовано в твиттер-аккаунте представителя организации.

.@antonioguterres is following very closely the reports of alleged use of chemical weapons against civilians in Aleppo. Any confirmed use of such weapons, by any party to the conflict and under any circumstances, is abhorrent and a clear violation of international law. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 25 ноября 2018 г.

— Любое подтверждённое использование такого оружия любой стороной в конфликте и при любых обстоятельствах является отвратительным, и это явное нарушение международного права, — говорится в сообщении.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что российские военные подтвердили факт заражения местности в Алеппо химическими веществами после обстрела боевиками.