Генсек ООН взял ситуацию с химатаками в Алеппо на личный контроль

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Генсек ООН взял ситуацию с химатаками в Алеппо на личный контроль

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: flickr.com/UN Geneva

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией с предполагаемым использованием химоружия в Алеппо. Это заявление опубликовано в твиттер-аккаунте представителя организации.

— Любое подтверждённое использование такого оружия любой стороной в конфликте и при любых обстоятельствах является отвратительным, и это явное нарушение международного права, — говорится в сообщении.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что российские военные подтвердили факт заражения местности в Алеппо химическими веществами после обстрела боевиками.

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