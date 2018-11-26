Финал Кубка Либертадорес перенесли на неопределённый срок после беспорядков

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Финал Кубка Либертадорес перенесли на неопределённый срок после беспорядков

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Фото © Flickr/ Rodrigo Soldon

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (турнир среди лучших клубов Южной Америки) между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" был отложен на неопределённый срок. Об этом сообщила пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

— Президент и Совет КОНМЕБОЛ решили отложить второй этап финала Либертадорес-2018 ради сохранения спортивного равенства, — говорится в сообщении.

Изначально игра должна была состояться ещё 24 ноября. Однако из-за начавшихся беспорядков её сначала несколько раз откладывали, а потом и вовсе перенесли на воскресенье. Сообщалось, что фанаты"Ривера" забросали камнями автобус "Боки", пострадало несколько футболистов.

В воскресенье клуб "Бока Хуниорс" обратился к КОНМЕБОЛ с просьбой перенести ответный матч из-за произошедшего в субботу. Сообщается, что встреча представителей клубов и федерации, на которой будет определяться новая дата проведения матча, состоится во вторник.

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