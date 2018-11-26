Финал Кубка Либертадорес перенесли на неопределённый срок после беспорядков

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (турнир среди лучших клубов Южной Америки) между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" был отложен на неопределённый срок. Об этом сообщила пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

El Presidente y el Consejo de la CONMEBOL decidieron en la mañana de este domingo la postergación del partido de vuelta de la final de CONMEBOL Libertadores 2018 con el objetivo de la preservar la igualdad deportiva. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 25 ноября 2018 г.

— Президент и Совет КОНМЕБОЛ решили отложить второй этап финала Либертадорес-2018 ради сохранения спортивного равенства, — говорится в сообщении.

Изначально игра должна была состояться ещё 24 ноября. Однако из-за начавшихся беспорядков её сначала несколько раз откладывали, а потом и вовсе перенесли на воскресенье. Сообщалось, что фанаты"Ривера" забросали камнями автобус "Боки", пострадало несколько футболистов.

В воскресенье клуб "Бока Хуниорс" обратился к КОНМЕБОЛ с просьбой перенести ответный матч из-за произошедшего в субботу. Сообщается, что встреча представителей клубов и федерации, на которой будет определяться новая дата проведения матча, состоится во вторник.