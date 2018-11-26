В НАТО призвали не нагнетать обстановку в Азовском море

НАТО обращается к России и Украине с просьбой сдерживать назревающий конфликт в Азовском море и добиваться деэскалации ситуации. О позиции НАТО сообщает официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в "Твиттере".

— НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации, — пишет представитель.

— Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом, — добавляет Лунгеску.

Ранее с подобным заявлением к России и Украине обратились в Евросоюзе.