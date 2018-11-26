СНБО Украины рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения

Военный кабинет, который ранее созвал президент Украины Пётр Порошенко, поручил Совету национальной безопасности (СНБО) ввести военное положение в стране из-за ситуации в Азовском море. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает ТАСС.

По его словам, заседание совета планируется провести в полночь (01:00 мск), в ходе него и может быть объявлено о введении военного положения.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, так как они повторили попытки незаконных действий в пределах территориального моря РФ.