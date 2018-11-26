В Перми двое детей пропали во время экскурсии

В Перми спасатели, полиция и волонтёры начали операцию по поиску двух мальчиков 10 и 13 лет, которые потерялись в пригородном лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По словам матери, это случилось во время экскурсии по бывшей военной базе Бабичево. Дети убежали в лес, предположительно — за собакой, и не вернулись. Сначала родные пытались найти их самостоятельно. Но около 6 часов вечера решили обратиться в полицию.

Была сформирована команда спасателей, также привлечены кинологи с собаками. Кроме того, в Пермский район выехали представители поискового отряда имени Ирины Бухановой. Они просят местных жителей, в особенности охотников, хорошо знающих местность, присоединиться к поискам.