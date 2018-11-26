В Москве скончался диктор Юрий Ковеленов

Он вошёл в историю после того, как зачитал постановление ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Юрий Ковеленов скончался сегодня в Москве. О смерти ведущего сообщил артист Ефим Шифрин.

Для широкой аудитории Ковеленов стал известен после того, как в 1991 году во время августовского путча голосом Левитана зачитывал чрезвычайные документы. После этого его даже записали в "дикторы ГКЧП", хотя он лишь выполнял свою работу и просто дежурил в "Останкино" в тот день.

Он также оказался в центре событий несколькими годами позже — в 1993-м во время штурма Останкинской телебашни. Тогда он тоже был на рабочем месте в составе дежурной бригады.

Коллеги диктора сообщают, что церемония прощания с Юрием Петровичем состоится 28 ноября с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, Большой траурный зал Центральной больницы управления делами президента.