В ФСБ рассказали, что будет с задержанными кораблями Украины

Задержанные бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Керчи, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ. В ведомстве заявили, что украинские корабли обвиняются в нарушении российской границы.

Во время задержания катеров и буксира, которые не реагировали на требования российских пограничников, было применено оружие. По словам сотрудника погрануправления ФСБ РФ в Крыму Антона Лозового, которые приводит агентство, троим пострадавшим украинским военнослужащим оказана медпомощь.

Согласно заявлению ФСБ, украинские корабли "осуществили попытку незаконных действий" в пределах территориального моря России, хотя Украине известен порядок прохождения военных кораблей по Керчь-Еникальскому каналу. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.