РФ запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Россия запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Его предлагают провести 26 ноября. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности". Заседание предварительно намечено на 19:00 по мск, — рассказал Полянский.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, так как они повторили попытку незаконных действий. На Украине поздним вечером в связи с инцидентом состоялось заседание СНБО, на котором было решено ввести военное положение. Окончательное решение утвердит Верховная рада в понедельник.