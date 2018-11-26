Погранслужба Украины предложила запретить въезд некоторым категориям россиян

На Украине планируют перейти на усиленный режим охраны границы, а в случае введения военного положения предложено запретить въезд в страну некоторым категориям граждан России. Об этом в ходе заседания СНБО сообщил глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал.

— Предлагаю для некоторых категорий граждан Российской Федерации ограничить въезд на территорию Украины, — отметил он.

При этом для украинцев после введения военного положения не будет никаких ограничений в пересечении границы.

Напомним, ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины приняли решение ввести в стране военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада.