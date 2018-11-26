Полиция Украины переходит на усиленный режим несения службы

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что ведомство переходит на усиленный режим несения службы. На этом же совете было принято решение объявить военное положение на территории страны на 60 суток.

— Массовых беспорядков пока нет, и мы обеспечим, чтобы их не было на Украине на весь период этой ситуации, — заявил Князев.

Принятое решение о введении военного положения на территории Украины должна утвердить Верховная рада, которая соберётся 26 ноября.