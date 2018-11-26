Спикер Рады Украины назвал время заседания по введению военного положения

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Спикер Рады Украины назвал время заседания по введению военного положения

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Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил, что 26 ноября созывает внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть решение СНБО о введении военного положения.

— По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и президента Украины в понедельник, 26 ноября, в 16:00 (17:00 мск) я созываю сессию Верховной рады, — написал он в "Фейсбуке".

Напомним, ранее на заседании СНБО предложили ввести в стране военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада.

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