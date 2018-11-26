В ДНР рассказали, что обстановка на линии соприкосновения спокойная

Представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опроверг РИА "Новости" сообщения о том, что украинские военные атаковали жилые районы самопровозглашённой республики.

Ранее о массированной атаке жилых районов ДНР со стороны артиллерии ВСУ сообщал корреспондент этого же агентства.

— Обстановка по всей линии соприкосновения на территории ДНР остаётся относительно спокойной. Массированных обстрелов и нарушений критического характера со стороны вооружённых сил Украины не зафиксировано, — заявили в центре по контролю и координации режима прекращения огня.