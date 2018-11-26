Порошенко: Введение военного положения не означает немедленную мобилизацию

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Порошенко: Введение военного положения не означает немедленную мобилизацию

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Фото: © РИА Новости

Президент Украины считает, что это решение не скажется на работе с международными партнёрами.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не будет означать немедленную мобилизацию, сообщает РИА "Новости".

— Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Должны в кратчайшие сроки провести все меры, чтобы защитить государство, — сказал Порошенко на заседании СНБО.

Напомним, ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложили ввести в стране военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада, заседание состоится 26 ноября в 17:00.

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