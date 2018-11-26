В "Роскосмосе" прокомментировали слова Кудрина о рекордных растратах в ведомстве

Заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что "Роскосмос" является рекордсменом по финансовым нарушениям, в госкорпорации прокомментировали словами, что в Счётной палате приводят старые сведения. В пресс-службе "Роскосмоса" рассказали ТАСС, что Кудрин оперировал данными из результатов проверок 2017 года.

— Данные, приведённые главой Счётной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации "Роскосмоса" за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года, — цитирует агентство пресс-службу госкорпорации.

Ранее глава Счётной палаты рассказал, что из бюджета "Роскосмоса" утрачено несколько миллиардов, то есть, как он предполагает, деньги сворованы.

Счётная палата в 2017 году выявила 151 факт нарушений у "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей.