Все билеты на концерт в поддержку Хаски продали за несколько часов

Выступление коллег рэпера состоится в московском "Главclub Green Concert" 26 ноября.

Все билеты на концерт рэперов Oxxxymiron, Noize MC и Басты, который они проведут в поддержку своего арестованного коллеги Хаски, были проданы в течение нескольких часов. Выручка составила более шести миллионов рублей, сообщает "Говорит Москва".

Продажа билетов велась на двух ресурсах. В результате на одном из них билеты закончились прошлым вечером, на другом — в три часа ночи.

— Выручку можно посчитать любому человеку, умножив количество проданных билетов на цену на билет. Вместимость "Главклуба" — три тысячи мест, билеты были от 2000 рублей, — рассказал организатор концерта генеральный директор лейбла Booking Machine Илья Мамай.

Он напомнил, что артисты выступят бесплатно.

Напомним, российские рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC объявили о проведении концерта "Я буду петь свою музыку". Название повторяет строчку из песни Хаски, которого арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство. Музыканты пообещали перечислить ему вырученные от выступления деньги.