Все билеты на концерт в поддержку Хаски продали за несколько часов

Все билеты на концерт рэперов Oxxxymiron, Noize MC и Басты, который они проведут в поддержку своего арестованного коллеги Хаски, были проданы в течение нескольких часов. Выручка составила более шести миллионов рублей, сообщает "Говорит Москва".
Продажа билетов велась на двух ресурсах. В результате на одном из них билеты закончились прошлым вечером, на другом — в три часа ночи.
— Выручку можно посчитать любому человеку, умножив количество проданных билетов на цену на билет. Вместимость "Главклуба" — три тысячи мест, билеты были от 2000 рублей, — рассказал организатор концерта генеральный директор лейбла Booking Machine Илья Мамай.
Он напомнил, что артисты выступят бесплатно.
Напомним, российские рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC объявили о проведении концерта "Я буду петь свою музыку". Название повторяет строчку из песни Хаски, которого арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство. Музыканты пообещали перечислить ему вырученные от выступления деньги.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени