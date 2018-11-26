"Фантастические твари — 2" собрали 1 млрд рублей с начала проката в России

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"Фантастические твари — 2" собрали 1 млрд рублей с начала проката в России

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Фото © kinopoisk.ru

Картина "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда" режиссёра Дэвида Йейтса, вышедшая в прокат на территории РФ 16 ноября, собрала уже более одного миллиарда рублей. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

В первый же уик-энд после премьеры сборы на территории России и СНГ превысили 820 миллионов рублей. Это позволило картине стать лидером российского проката.

Однако уже в следующие выходные цифра оказалась значительно скромнее — около 288 миллионов. И её с лёгкостью перебил вышедший мультфильм "Ральф против Интернета", который за выходные собрал больше 400 миллионов рублей и стал лидером этого уик-энда.

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