ВСУ привели в состояние полной боеготовности

Соединения и части Вооружённых сил Украины после заседания СНБО, на котором одобрили решение о введении военного положения, приведены в полную боеготовность. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

— В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными силами Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей ВСУ в боевую готовность "полная", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложили ввести в стране военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада, заседание состоится 26 ноября в 17:00.