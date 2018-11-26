В Мехико эвакуировали пассажиров самолёта из-за подозрительного предмета

Самолёт авиакомпании Volaris был эвакуирован из-за подозрительного предмета, найденного в туалете, сообщает Milenio.com со ссылкой на заявление представителя международного аэропорта Мехико.

— Был активирован протокол безопасности, пассажиры рейса 965 были эвакуированы, а сотрудники правоохранительных органов занялись осмотром предмета, обнаруженного в одном из туалетов в хвостовой части самолёта, — рассказал представитель аэропорта Сантьяго Аргуэльо.

Пассажиры, прибывшие в Мехико из Сан-Антонио, штат Техас, сообщают, что выдачи своего багажа им пришлось ждать на час дольше обычного. Пострадавших во время эвакуации не оказалось, а сообщение, что подозрительный предмет может быть опасен, не подтвердилось.