В Мехико эвакуировали пассажиров самолёта из-за подозрительного предмета

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В Мехико эвакуировали пассажиров самолёта из-за подозрительного предмета

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Фото: © Flickr/Runway21rr

Самолёт авиакомпании Volaris был эвакуирован из-за подозрительного предмета, найденного в туалете, сообщает Milenio.com со ссылкой на заявление представителя международного аэропорта Мехико.

— Был активирован протокол безопасности, пассажиры рейса 965 были эвакуированы, а сотрудники правоохранительных органов занялись осмотром предмета, обнаруженного в одном из туалетов в хвостовой части самолёта, — рассказал представитель аэропорта Сантьяго Аргуэльо.

Пассажиры, прибывшие в Мехико из Сан-Антонио, штат Техас, сообщают, что выдачи своего багажа им пришлось ждать на час дольше обычного. Пострадавших во время эвакуации не оказалось, а сообщение, что подозрительный предмет может быть опасен, не подтвердилось.

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