Едем в Тюмень? Эксперты назвали города России с самым высоким уровнем жизни

Специалисты из Финансового университета при Правительстве РФ составили рейтинг крупных российских городов, где комфортнее всего жить. Об этом сообщает "Российская газета".

По результатам исследования, лучшим городом в России стала Тюмень. Любопытный факт — город не победил ни по одному из критериев, однако во всех категориях был в десятке лучших, что и принесло ему победу.

Вторым в списке стал Грозный. Он занимает первое место в России по таким показателям, как качество дорог, работа коммунальщиков, объём строительства и удобство города для жизни. Он также в числе лидеров по оценке работы городских властей. Однако с медициной, образованием и культурой наблюдаются некоторые проблемы. Также горожане отметили достаточно средний уровень дохода.

На третьем месте рейтинга расположилась Москва. Она занимает лидирующие позиции по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения. Похожая картина и в Санкт-Петербурге, который занимает седьмое место.

Также в десятку лучших вошли Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец, Тула и Сургут. Причём последний, по словам экспертов, мог бы рассчитывать и на более высокую позицию, если бы не сложная ситуация с развитием образования и культуры. Также, возможно, "подморозил" статистику Сургута не самый приятный климат.

В рейтинге учитывалось сразу несколько параметров, среди которых качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа коммунальных служб и объём жилищного строительства. Кроме того, оценивалась работа городских властей, миграционные настроения и мнения горожан относительно уровня дохода и удобства городской среды.

Впрочем, если оценивать российские города не по уровню жизни, а по финансовым запросам горожан — получается совсем иной рейтинг.