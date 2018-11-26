Около 67% японцев поддержали переговоры о мирном договоре с Россией

Договорённости лидеров России и Японии об ускорении переговоров по мирному договору поддерживают около 67% японцев. При этом против выступили 21% респондентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса газеты Nikkei.

Кроме того, отмечается, что среди японцев вырос процент поддержки правительства — до 51%. Также снизился процент тех, кто отрицательно оценивает его деятельность. Одна из причин повышения рейтинга японского кабмина — действия на международной арене.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что твёрдо намерен заключить мирный договор с РФ и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений.