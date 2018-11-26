Такси врезалось в подземный переход в Омске, есть пострадавшие

Автомобиль такси ранним утром 26 ноября врезался в подземный переход на улице Красный Путь в Омске. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
— Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем "Лада гранта", не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (подземный пешеходный переход), — говорится в сообщении УМВД России по Омской области.
В результате пострадали водитель и два пассажира, их доставили в больницу.
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