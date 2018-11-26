В китайском Циндао мужчина напал на людей с отвёрткой

Вечером в воскресенье, 25 ноября, в китайском городе Циндао мужчина с отвёрткой начал атаковать прохожих на территории Шаньдунского научно-технического университета. Перед тем как его скрутила полиция, он успел ранить шесть человек, одного смертельно, сообщает Sina.com.cn

Среди тех, кто попал под горячую руку 49-летнего мужчины по фамилии Чжан, оказались два охранника, один учитель, один уборщик и два члена семьи учителя. Один из родственников педагога впоследствии скончался.

Дело расследуется, о мотивах мужчины расправиться с сотрудниками университета Управление общественной безопасности СМИ не сообщает.