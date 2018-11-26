На Байкале во время шторма опрокинулся катер, пропали четыре человека

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На Байкале во время шторма опрокинулся катер, пропали четыре человека

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Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

О ЧП сообщил один из пассажиров судна по телефону, но больше он на связь не выходил. В Ольхонском районе Иркутской области работают спасатели.

На Байкале ищут четырёх человек, которые находились на борту пропавшего в шторм катера, сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, катер опрокинулся из-за штормового ветра 25 ноября около 23:00 (18:00 мск) возле мыса Зундуки. Об этом своим родственникам сообщил один из пассажиров судна по телефону. После этого он на связь не выходил.

На место происшествия была направлена группа спасателей на двух катерах и автомобиле УАЗ. Готов к вылету при необходимости вертолёт Ми-8.

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