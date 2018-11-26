В Новой Зеландии снова нашли пачку клубники с иглами внутри

Магазин, где были куплены ягоды, в качестве меры предосторожности убрал их с полок.

Пачка клубники с иглами внутри уже второй раз за последние два месяца была выявлена в Новой Зеландии. Плоды были куплены в одном из супермаркетов города Джеральдин на Южном острове, информирует NewsHab.

По данным Министерства по делам промышленности Новой Зеландии, полиция начала уголовное расследование инцидента.

— На данном этапе нет оснований полагать, что мы имеем дело с чем-то большим, чем единичный случай, —сказали в ведомстве, призвав сохранять спокойствие.

Магазин, где были куплены плоды, в качестве меры предосторожности убрал всю клубнику.

Как ранее сообщал Лайф, в сентябре жители Австралии стали находить в купленной клубнике швейные иглы. В Квинсленде молодого человека госпитализировали после того, как он проглотил ягоду, в которой был острый предмет.

В ноябре полиция арестовала Ми Ут Тринх. Та призналась, что намеренно вставляла иглы в клубнику, добиваясь банкротства работодателя — главы компании-производителя. Позже женщину отпустили под залог.