В Приморье задержан водитель, сбивший троих пешеходов

Мужчина раскаялся в содеянном, пояснив, что покинул место ДТП, так как был в шоковом состоянии.

Во Владивостоке полиция задержала виновника дорожно-транспортного происшествия с участием троих пешеходов, один из которых погиб, а ещё один сейчас в реанимации, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

— Водитель Toyota Alion, двигаясь по улице Светланской, наехал на троих пешеходов, после чего столкнулся с припаркованными Toyota Prius и Toyota Vitz (водители в них отсутствовали). Водитель Toyota Alion оставил автомобиль и скрылся с места ДТП... Свою вину мужчина признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив, что покинул место ДТП, так как находился в шоковом состоянии, — отмечается в сообщении.

В результате аварии скончался 26-летний мужчина, ещё один пешеход 30 лет в реанимации. Третий пострадавший получил сотрясение головного мозга и был направлен на амбулаторное лечение.

Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся".