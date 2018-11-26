Керченский пролив открыт для гражданских судов после провокации Украины

Накануне три бронекатера ВМС Незалежной незаконно пересекли границу Российской Федерации.

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе был открыт для движения гражданских судов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.

— Разрешение для движения судов по каналу дали около 4:00, — приводит агентство слова собеседника.

Волков отметил, что первые суда уже прошли через пролив.

Напомним, накануне три украинских военных корабля пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. В ВМС Украины, однако, пожаловались на якобы агрессивные действия против кораблей-нарушителей. Действия украинского флота были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" задержаны, они будут доставлены в порт Керчи.