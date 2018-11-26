Более 250 тысяч человек посетили выставку "Сокровища музеев России"

Организаторам выставки впервые удалось собрать коллекции региональных музеев в одном месте.

В Москве завершилась выставка "Сокровища музеев России", проходившая в рамках цикла "Россия — моя история" и XVII церковно-общественного форума "Православная Русь ― к Дню народного единства". За две недели её посетило более 250 тысяч человек.

Выставка открылась в День народного единства, 4 ноября, в центральном выставочном зале "Манеж". Участие в церемонии открытия выставки приняли президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На выставке были представлены коллекции региональных музеев, впервые собранные в одном месте. Посетители могли принять участие в круглых столах, различных мастер-классах, презентации культурных проектов и кинопоказах.

— На этот раз мы решили показать столичной публике богатство нашей культуры через коллекции региональных музеев. В какой-то степени выставка является исторической, только на этот раз история рассказана через язык живописи: от XVII до XX века, — рассказал организатор проекта Иван Есин.

В середине декабря в рамках цикла "Россия — моя история" на ВДНХ после реконструкции откроется обновлённый исторический парк. Часть выставок уже открыта, а после реконструкции к ним добавится мультимедийный зал "Россия — моя история. 1945–2016".