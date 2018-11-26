Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Северных Курил, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Сахалинский филиал геофизической службы РАН.
— Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в понедельник в 16:20 (08:20 по московскому времени) в Тихом океане у Курил. Эпицентр располагался в точке с координатами 50,1 с. ш. и 156,8 в. д. Это в 83 км юго-восточнее Северо-Курильска (райцентр на Парамушире). Глубина гипоцентра составила 38 км, — приводит агентство комментарий начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елены Семёновой.
По данным собеседницы агентства, толчки силой 3 балла ощутили жители Северо-Курильска.
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