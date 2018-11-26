ЦБ планирует усложнить процедуру выдачи кредитов

Новые правила выдачи займов позволят оградить россиян от кредитных перегрузок, однако увеличат издержки банков.

Российские банки с октября следующего года начнут оценивать доходы россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тысяч рублей или увеличении лимита по кредитной карте. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Центробанке РФ.

С 1 октября 2019 года российские банки начнут проверять кредитную нагрузку потенциального заёмщика. Показатель долговой нагрузки — payment-to-income (PTI), то есть какой процент дохода человек отдает по кредитным обязательствам — будет использоваться для установления надбавок к коэффициентам риска.

Данная мера должна оградить россиян от возможных длительных финансовых перегрузок и дефолтов. Согласно статистике, в 2018 году PTI составил 23,55%.

При этом в банках считают, что ввод новых правил приведет к увеличению издержек финансовых организаций, в результате чего увеличится ставка по кредитам.

До 2020 года для займов на сумму до 50 тысяч рублей и автокредиты будет действовать упрощённый порядок выдачи.