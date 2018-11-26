Автомобиль протаранил остановку в Псковской области, пострадали трое детей

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Автомобиль протаранил остановку в Псковской области, пострадали трое детей

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Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Водитель автомобиля после аварии скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Три ребёнка получили травмы в результате наезда машины на остановку общественного транспорта в Псковской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное УГИБДД России.

— Сегодня около 07:40 по московскому времени в городе Опочке водитель УАЗа совершил наезд на остановку с последующим наездом на трёх несовершеннолетних пешеходов. В результате пострадавшие госпитализированы, — приводит агентство комментарий собеседника.

Отмечается, что водитель автомобиля после аварии скрылся с места происшествия, но был задержан. Правоохранители выясняют причины и все обстоятельства инцидента.

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