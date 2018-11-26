Повреждённую в Третьяковке картину Репина собираются перенести на новый холст

Новая реставрация не может быть проведена, пока не будет снят дублирующий слой, наложенный в 1931 году.

Повреждённую вандалом в Третьяковской галерее картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" хотят перенести на новый холст. Также полотно поместят в пуленепробиваемую капсулу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора галереи Зельфиру Трегулову.

Как отмечается, новая реставрация не может быть проведена, пока не будет снят дублирующий слой, который был наложен при реставрации в 1931 году. Руководитель музея пояснила, что после истощения холста работа обычно переносится на новый холст.

— Чтобы сделать сейчас дублирование, необходимо снять холст, на который была сдублирована картина тогда, — сказала Трегулова.

Напомним, 37-летний уроженец Воронежа нанёс по картине Ивана Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Эксперты сообщили, что картине был нанесён ущерб на сумму не менее чем в 30 миллионов рублей.