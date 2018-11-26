В Грузии назвали тревожными события в Азовском море

В Тбилиси заявили, что обращаются к международному сообществу с призывом отреагировать на случившееся.

Глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси внимательно следит за событиями в Азовском море.

— Внимательно наблюдаем за тревожными событиями в Керченском проливе и на Азове. Атака на украинские суда и их задержание — это грубое нарушение международного морского права, которое ставит под угрозу безопасность всего региона, — написал Залкалиани в своём "твиттере".

По его словам, Тбилиси поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и обращается к международному сообществу с призывом отреагировать на случившееся.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

Напомним, накануне три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. В Киеве, однако, пожаловались на якобы агрессивные действия против кораблей-нарушителей. Действия Украины были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" задержаны, они будут доставлены в порт Керчи.