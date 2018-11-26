Новый тоннель на БАМ может обойтись в 261 млрд рублей

Обновлённый участок магистрали поможет в несколько раз увеличить её пропускную способность.

Строительство нового Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) может обойтись в 261 миллиард рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Анализом проекта по заказу РЖД занимался Институт экономики и развития транспорта. Изучалось два варианта пропуска грузопотока: по БАМ (Тайшет — Таксимо — Тында — Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет — Бамовская — Волочаевская).

Сейчас пропускная способность тоннеля составляет 16 пар поездов в сутки, или 16 млн тонн. При этом строительство второго может позволить увеличить её до 100 млн тонн в сутки. Уйти на это может около 10 лет, а согласно ТЭО рассчитывается пропуск 34 дополнительных пар поездов в сутки. ИРЭТ подсчитал, что инвестиции для пропуска по БАМ составят 950,2 млрд рублей.

Строительство самого тоннеля обойдётся в 190 млрд рублей без НДС, а с учётом различных показателей стоимость может вырасти до 260,79 млрд. При этом летом источники издания озвучивали сумму в 100 млрд. Добавим, что это единственный проект на магистрали, в котором готов учавствовать частный инвестор. Речь о компании "Сибирский антрацит".

Источник в отрасли отмечает, что инвестиции в расширение на условиях приоритетного пропуска выглядят странными, так как на БАМ и до, и после тоннеля есть узкие места. Эксперты также считают, что возможная стоимость строительства завышена, а его сроки и сложность работ почти исключают участие частных компаний.