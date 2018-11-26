В ДНР сообщили об обстреле ВСУ северных окраин Донецка

Вооружённые силы Украины открыли огонь из миномётов и вооружения БМП по северным окраинам Донецка, сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Пески — "Вольво-центр": выпущено шесть мин калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2, также применяются крупнокалиберные пулемёты, — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Отмечается, что украинские силовики также вели огонь по окраинам Горловки из вооружения БМП, пулемётов и стрелкового оружия. Данных о разрушениях и пострадавших нет.