Кириенко рассказал об итогах президиума Госсовета в Крыму

Было принято решение, что заседания президиумов Госсовета будут проходить по 12 нацпроектам.

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" рассказал об итогах расширенного заседания президиума Госсовета, который состоялся 23 ноября в Крыму. В течение двух дней руководители регионов и кабмин обсуждали приоритетные для страны задачи. Завершение дискуссии возглавил лично глава государства Владимир Путин.

— Президент принял решение, что по такому принципу президиумы Госсовета теперь будут проходить по отдельным направлениям. Мы рассматривали всю задачу по реализации всей совокупности национальных проектов, <...> а дальше президент планирует в таком же формате диалога и совместной работы губернаторов, министров, вице-премьеров проводить президиумы Госсовета по каждому из направлений каждого национального проекта, — пояснил Кириенко.

Он также добавил, что было принято решение проводить такие заседания в регионах. Кириенко пояснил, что к группам, которые были были созданы по действующим нацпроектами, добавятся ещё дополнительные группы по отраслям экономики.

Представитель Кремля также объяснил, почему заседание в Крыму не транслировалось в прямом эфире.

— Разговор был не лакированной картинкой, а чтобы было реальное содержательное обсуждение, — пояснил Кириенко.