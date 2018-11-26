Плесень и жир. В "Росконтроле" назвали худший колбасный сыр

Исследователи проанализировали образцы пяти брендов сыра и порекомендовали не употреблять ни один из них.

Эксперты "Росконтроля" совместно со специалистами Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова провели исследование колбасного сыра. Результаты проверки были опубликованы на сайте организации.

Для проверки были выбраны пять брендов. Выяснилось, что три из них — "Золото орбиты", "Город сыра" и "Мясновъ" — небезопасны для здоровья из-за нарушений нормативов по количеству дрожжей, плесени и молочного жира. Они были занесены в чёрный список "Росконтроля".

Сыр под маркой "Сыробогатов" был занесён в список продуктов с замечаниями. В образцах этого бренда оказалось меньше белка, чем было заявлено в маркировке. Сыр под брендом "Сыр Стародубский" оказался единственным, в котором содержание молочного жира не превысило 19%.

— В итоге, как это ни печально, ни один образец нельзя рекомендовать к покупке, — говорится в сообщении "Росконтроля".

Цена всех проанализированных брендов колеблется от 420 до 490 рублей, за исключением марки "Сыр Стародубский" — 209 рублей.