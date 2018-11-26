Шкафы, диваны, велосипеды. Стало известно, чем москвичи захламляют подъезды

Сотрудники Мосжилинспекции провели проверку столичных подъездов, в ходе которой выявили, что именно чаще всего оставляют на лестничной клетке москвичи. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе ведомства.
Как стало известно агентству, нередко встречаются случаи, когда жильцы многоквартирных домов оставляют в подъездах строительные материалы, мусор, крупногабаритные предметы домашнего обихода, такие как диваны, шкафы, тумбочки, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски.
Добавим, что в случае обнаружения нарушений в отношении управляющей компании оформляется протокол об административном правонарушении.
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