Шкафы, диваны, велосипеды. Стало известно, чем москвичи захламляют подъезды

В список также попали строительные материалы, мусор и крупные предметы домашнего обихода.

Сотрудники Мосжилинспекции провели проверку столичных подъездов, в ходе которой выявили, что именно чаще всего оставляют на лестничной клетке москвичи. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно агентству, нередко встречаются случаи, когда жильцы многоквартирных домов оставляют в подъездах строительные материалы, мусор, крупногабаритные предметы домашнего обихода, такие как диваны, шкафы, тумбочки, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски.

Добавим, что в случае обнаружения нарушений в отношении управляющей компании оформляется протокол об административном правонарушении.