Китай призвал разрешить ситуацию вблизи Керченского пролива путём диалога

МИД Китая после того, как суда ВМС Украины были задержаны Россией из-за нарушения границы, призвал не обострять ситуацию, а разногласия урегулировать посредством диалога. Об этом сообщает ТАСС.

— Китай призывает все стороны проявлять сдержанность, не допускать эскалации, а также через диалог и консультации достичь консенсуса и урегулировать разногласия, — приводит агентство слова официального представителя внешнеполитического ведомства Китая.

Накануне три корабля украинских ВМС пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. При этом в ВМС Украины пожаловались на якобы агрессивные действия РФ против кораблей-нарушителей. Действия Киева были расценены как провокация, пролив был закрыт. Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" задержаны, их доставят в порт Керчи.