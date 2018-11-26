Порошенко потребовал от России вернуть украинских моряков и корабли

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Порошенко потребовал от России вернуть украинских моряков и корабли

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото © РИА "Новости"/Николай Лазаренко

Он также призвал Москву к деэскалации ситуации в Азовском море и других направлениях.

Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от России как можно быстрее освободить украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, и вернуть их Киеву. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

— Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны, и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями, — сказал Порошенко. Видеозапись выступления президент опубликовал в "Твиттере".

В воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада.

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